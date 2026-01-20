Реклама

Бывший СССР
03:50, 20 января 2026Бывший СССР

Беженец рассказал о жестоких атаках ВСУ по мирным жителям

РИА Новости: ВСУ ударили по жителям Димитрова дронами с дробью, женщина погибла
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Беженец из Димитрова в Донецкой народной республике (ДНР) Анатолий С. рассказал РИА Новости о жестоком ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным жителям беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), начиненными дробью.

Жители города проснулись от взрыва, все происходило на глазах мужчины. Через дорогу беспилотник разбил дом, а второй прилетел прямо в соседний от его дома.

«А потом третий дрон, который самолетный, одномоторный. Слышу крик, соседка кричит, Вову, мужа зовет. Это дрон, они еще начиненные были дробью... На некоторых частях (оставшихся фрагментов БПЛА написано – прим. «Ленты.ру») "сделано на Украине"», — вспоминает мужчина.

После взрыва в доме начался пожар, затем последовал взрыв газового баллона. Жительница этого дома в результате получила очень серьезные ранения и умерла в больнице спустя несколько дней.

Ранее беженец Евгений рассказал о том, как ВСУ похищали мирных жителей Красноармейка прямо из домов и вывозили их на оккупированную Киевом территорию.

