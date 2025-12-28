Реклама

Бывший СССР
03:01, 28 декабря 2025

Беженец рассказал о похищении жителей Красноармейска

Беженец Евгений: ВСУ и «Белые ангелы» связали и похитили жителей Красноармейска
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Члены украинской волонтерской группы «Белые ангелы» вместе с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) похищали мирных жителей Красноармейка прямо из домов и вывозили их на оккупированную Киевом территорию. Об этом РИА Новости рассказал беженец Евгений.

«Они точно знали, где находятся семьи. Заходили в дома, вытаскивали людей прямо с кроватей. Связывали руки-ноги, вместе с детьми грузили в бус и увозили», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, жителей доставляли в район Павлограда, где их высаживали в том виде, в каком они находились во время задержания.

«Женщины — в халатах, мужчины — в трусах, дети, без документов, без ничего. Просто выгружали и говорили: "Скажите спасибо, что мы вас спасли"», — заявил Евгений, добавив, что такие случаи были не единичными — забирали целые семьи, в том числе с маленькими детьми.

Ранее беженец из Торского Сергей Клыпа сообщил, что ВСУ выгнали из дома его мать. По его словам, украинские солдаты заселялись в домах мирных жителей и находились там примерно семь-восемь месяцев. «Даже такие случаи были, говорили выезжать. К матери в Кировске приходили, чтобы выехали, чтобы самим заселиться», — уточнил Клыпа в беседе с изданием.

