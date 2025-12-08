Реклама

Бывший СССР
08:56, 8 декабря 2025Бывший СССР

Житель ДНР рассказал о выгнавших его мать солдатах ВСУ

РИА Новости: Беженец из Торского сообщил, что ВСУ выгнали из дома его мать
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Беженец из населенного пункта Торское в Донецкой Народной Республике (ДНР) Сергей Клыпа рассказал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) выгнали из дома его мать. Об этом мужчина поделился с журналистами РИА Новости.

По его словам, украинские солдаты заселялись в домах мирных жителей и находились там примерно семь-восемь месяцев. «Даже такие случаи были, говорили выезжать. К матери в Кировске приходили, чтобы выехали, чтобы самим заселиться», — уточнил Клыпа в беседе с изданием.

Об освобождении Торского Министерство обороны России отрапортовало 15 мая.

Ранее жительница Торского Светлана Тарасова рассказала, что в период нахождения войск противника в населенном пункте среди них были замечены иностранные наемники. Она отметила, что встречала людей с ярко выраженным разрезом глаз.

