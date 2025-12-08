Реклама

03:53, 8 декабря 2025Бывший СССР

Иностранных наемников заметили в ДНР

РИА Новости: В составе ВСУ в Торском заметили иностранные наемники
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Жительница села Торское в Донецкой Народной Республике (ДНР) Светлана Тарасова сообщила, что в период нахождения украинских войск в населенном пункте среди них были замечены иностранные наемники. Об этом беженка рассказала в комментарии журналистам РИА Новости.

«Были, ходили, но мы с ними не общались», — рассказала Тарасова, отметив, что среди наемников она встретила людей с ярко выраженным разрезом глаз.

Торское было освобождено российскими войска, о чем 15 мая рапортовали в Министерстве обороны России.

Уточняется, сами приехавшие участвовать в боевых действиях за деньги признавались, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях небольшой, поскольку интенсивность по сравнению с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком другая.

Ранее стало известно, что ВСУ перебросили артиллерию и минометы НАТО под Шандриголово в ДНР. Военный эксперт Андрей Марочко в сентябре сообщал, что украинские войска теряют контроль над населенным пунктом.

