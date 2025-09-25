ВСУ перебросили артиллерию и минометы НАТО под Шандриголово в ДНР

Эксперт Марочко: ВСУ перебросили артиллерию и минометы НАТО под Шандриголово

ВСУ перебросили артиллерию и минометы НАТО под Шандриголово в ДНР — в районы населенных пунктов Крымки и Александровка. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

Несколькими днями ранее он рассказал, что ВСУ утратили контроль над Шандриголово, российские бойцы зачищают село и окрестности.

«В районы населенных пунктов Крымки и Александровка в ДНР отмечено прибытие самоходной буксируемой гаубичной артиллерии и минометов вооруженных формирований Украины», — подчеркнул Марочко.

По его словам чаще всего применяются 155-миллиметровые натовские боеприпасы, но ВСУ также используют и советские калибры 120 и 122 миллиметров.

20 сентября стало известно, что российские военные продвинулись у пяти населенных пунктов в ДНР. Бойцы, как уточнял Марочко, заняли новые рубежи и позиции в районах населенных пунктов Шандриголово, Дерилово, Ставки, Кировск и Торское.

Также сообщалось, что российские войска улучшили тактическое положение возле Купянска в Харьковской области и Кировска в Донецкой народной республике.