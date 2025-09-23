Россия
12:22, 23 сентября 2025Россия

Появились подробности о боях возле Купянска и Кировска

Минобороны: Российские войска улучшили положение возле Купянска и Кировска
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска улучшили тактическое положение возле Купянска в Харьковской области и Кировска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богуславка Харьковской области, Диброва, Ямполь, и Шандриголово Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Вооруженные силы Украины за сутки лишились более 230 бойцов, а также нескольких единиц техники, среди которых были американская гаубица М198 и две радиолокационные станции AN/TPQ-50 производства США.

Ранее стали известны подробности об успехах ВС России в Харьковской области. В публикации Telegram-канала «Иди и смотри» говорилось, что плацдарм на левом берегу реки Волчья в Волчанске продолжает расширяться.

