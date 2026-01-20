Чернобыльскую АЭС отключили от всего внешнего энергоснабжения

Гросси: Все внешнее энергоснабжение Чернобыльской АЭС прервано

Чернобыльскую атомную электростанцию (ЧАЭС) отключили от всего внешнего энергоснабжения. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает ТАСС.

«ЧАЭС потеряла все внешнее питание», — подтвердил Гросси.

Глава агентства вместе с тем сообщил, что линии электропередачи, питающие другие АЭС, также были затронуты. На какой срок прервано внешнее энергоснабжение ЧАЭС, он не уточнил.

В конце декабря 2025 года директор ЧАЭС Сергей Тараканов заявил, что саркофаг на станции может разрушиться. Он допустил такое развитие событий в случае нового удара по объекту.