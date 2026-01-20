Реклама

Чернобыльскую АЭС отключили от всего внешнего энергоснабжения

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Чернобыльскую атомную электростанцию (ЧАЭС) отключили от всего внешнего энергоснабжения. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает ТАСС.

«ЧАЭС потеряла все внешнее питание», — подтвердил Гросси.

Глава агентства вместе с тем сообщил, что линии электропередачи, питающие другие АЭС, также были затронуты. На какой срок прервано внешнее энергоснабжение ЧАЭС, он не уточнил.

В конце декабря 2025 года директор ЧАЭС Сергей Тараканов заявил, что саркофаг на станции может разрушиться. Он допустил такое развитие событий в случае нового удара по объекту.

