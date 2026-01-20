Реклама

Экономика
17:01, 20 января 2026Экономика

Десятки жителей российского города обварились кипятком из-за недочета УК

В Обнинске 20 человек получили травмы из-за отсутствия терморегуляторов воды
Александра Качан (Редактор)

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Десятки жителей многоквартирного дома в Обнинске Калужской области обварились кипятком из-за отсутствия или неисправности терморегуляторов воды, за которые отвечает управляющая компания. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Первые жалобы на чересчур горячую воду начали поступать в конце декабря. Проблемы заметили в домах, которые обслуживают УК «Обнинск», «Бытсервис», «УЖКХ», «ЧИП» и «В одном дворе». Проверка выявила, что во время подготовки к отопительному сезону организациям сообщили о неисправности регуляторов и попросили решить проблему, однако УК уведомление проигнорировали.

В результате пострадали минимум 20 жителей. Несколько человек попали в больницу с ожогами II и III степени, у них появились волдыри и слезла кожа. Одного из пострадавших не стало из-за полученных от термического ожога травм. Правоохранители начали проверку документов УК «Обнинск», отвечавшего за дом, в котором проживал пострадавший. Прокуратура предписала Госжилинспекции тотально проверить все организаций в городе.

Ранее в Перми один из микрорайонов затопило из-за аварии на водопроводе. Хлынувшая на улицу вода быстро застывала на морозе и мешала автомобильному движению.

