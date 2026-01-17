Реклама

Экономика
15:20, 17 января 2026

В российском городе из-за аварии на водопроводе провалилась земля и упало дерево

В Перми из-за аварии на водопроводе затопило микрорайон Парковый
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
СюжетОтключение отопления
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Перми микрорайон Парковый затопило из-за аварии на водопроводе. Об этом сообщает издание «59.ру».

Прорыв водопроводной трубы произошел утром 17 января. Хлынувшая на улицу вода быстро застывала на морозе. Водители автобусов не могли подвести их к остановкам, людям приходилось идти к машинам по льду. В итоге дептрансу пришлось перенаправить шесть маршрутов по другим улицам российского города.

В коммунальной компании «Новогор-Прикамье» заявляли, что водоснабжение отключено только в одном здании на улице Василия Каменского, где находится баня. Однако жители микрорайона сообщали об отсутствии воды и в других домах, в трех районах города снизился напор воды. Кроме того, рядом с больницей в районе аварии провалилась земля и упало дерево.

Представители коммунальной компании заявили «59.ру», что на месте работают сотрудники и последствия аварии будут вскоре устранены.

14 января сообщалось, что жители улицы Завертяева в Омске остались без отопления в 30-градусный мороз. Отключение объяснили перебоями с электричеством на котельной.

