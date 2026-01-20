Реклама

Девушка раскритиковала собственную кошку и оконфузилась перед коллегами

Фото: Unsplash

Пользовательница Reddit с ником SillySofie рассказала, как оконфузилась перед коллегами во время видеовстречи.

Поздоровавшись с другими сотрудниками, среди которых были и ее руководители, она решила отключить свой микрофон.

«Примерно через десять минут совещание стало мучительно скучным. Мой мозг окончательно отключился. Я начала листать ленту в телефоне, и когда моя кошка прыгнула на стол, я инстинктивно сказала своим обычным голосом: "Бро, пожалуйста. Ты уже поела. Перестань притворяться голодной. Ты такая драматичная. В дикой природе ты бы никогда не выжила"», — написала девушка.

Сразу после критики в адрес собственной кошки она услышала, как кто-то позвал ее по имени. Она подняла глаза на экран компьютера и поняла, что все это время сидела с включенным микрофоном. Ее начальник всеми силами пытался не рассмеяться, а другой коллега и вовсе выключил камеру.

«Честно говоря, это было самое яркое проявление индивидуальности, которое мы слышали за всю встречу», — сказал еще один сотрудник. А руководитель девушки после окончания совещания написал ей: «Пожалуйста, передайте вашей кошке, что мы ценим ее вклад».

«Я облажалась, произнеся целую мотивационную речь в честь своей кошки перед всем отделом, и случайно подняла командный дух», — заключила автор.

Ранее другая пользовательница Reddit пожаловалась на неожиданную встречу с нравящимся ей коллегой, заставшим ее в момент переодевания. Автор призналась, что едва не опозорилась перед ним.

