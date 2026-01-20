Девушка случайно проглотила лекарство и едва не оказалась в психиатрической лечебнице

Пользовательница Reddit с ником NightSeaGull182 рассказала о том, как едва не оказалась в психиатрической лечебнице из-за попытки избавиться от хронической боли в колене. По словам девушки, она узнала, что в качестве обезболивающего можно использовать масло одного растения, и случайно проглотила лекарство.

«Налив несколько чайных ложек в маленькую чашечку, я совершила ошибку, держа крошечный мерный стаканчик ртом, пока руками открывала контейнер, в котором собиралась смешивать масло с лосьоном. Чашечка двинулась и жидкость вылилась мне в рот. Я не придала этому особого значения. Однако примерно через час мне стало плохо», — написала автор.

Вскоре она выяснила, что выпитое ею количество масла по степени токсического воздействия на организм аналогично примерно 70 таблеткам аспирина. Она отправилась прямиком в отделение неотложной помощи, откуда ее перевели в реанимацию. Перед этим ее несколько раз спросили, не выпила ли она такое количество масла специально, чтобы вызвать отравление.

«Стоящий у меня диагноз "депрессия" заставил их отнестись к делу еще серьезнее. Психиатр постоянно спрашивал, как это произошло. Он не верил, что это была случайность, а к тому моменту токсические симптомы достигли своего пика. Я чувствовала себя ужасно из-за побочных эффектов. Он подошел ко мне вплотную и спросил: "Почему ты так сильно хочешь умереть?" Я растерянно ответила, что не хочу, и именно поэтому я здесь», — вспомнила автор.

В итоге специалист укрепился в мнении, что девушке самое место в психиатрическом отделении, однако доказать он этого так и не смог. Спустя три дня ее выписали.

