Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:43, 20 января 2026Силовые структуры

Два российских подростка решились на теракт ради денег

В Нижегородской области за теракт на железной дороге задержали подростков
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Нижегородской области задержали двух российских подростков, обвиняемых в теракте на объектах железнодорожной инфраструктуры региона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По данным следствия, в феврале 2025 года молодые люди получили предложение о заработке с помощью диверсий. Решившиеся на преступление обвиняемые подожгли релейный шкаф и шкафы пункта считывания информации на перегоне станций Тонгашево — Пижма Горьковской железной дороги. В результате повреждения объектов транспортных коммуникаций произошло задержание движения поездов.

После того как сотрудники правоохранительных органов установили и задержали поджигателей, было возбуждено уголовное дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

Ранее в Иркутской области сотрудники полиции вместе с коллегами из ФСБ задержали 18-летнего местного жителя за подготовку теракта — поджога объекта инфраструктуры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дания угрожает России отобрать земли под зданиями посольства. Что говорят дипломаты?

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Минобороны сообщило об уничтожении танка Leopard в зоне СВО

    Суд определился с продлением ареста замминистру обороны Тимуру Иванову

    Лавров рассказал о сожалениях многих западных политиков

    Лавров высказался о планах по сохранению действующего режима на Украине

    Лавров раскрыл судьбу российского экипажа танкера Marinera

    Honor скопировала iPhone

    В Минобороны России назвали цели ночного массированного удара по объектам Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok