Федеральную программу для предпринимателей-ветеранов СВО расширят на 60 регионов

Программу «СВОй бизнес» для более 1000 ветеранов СВО запустят в 60 регионах

Более 1000 ветеранов специальной военной операции и членов их семей из 60 регионов России станут участниками федеральной программы «СВОй бизнес» в 2026 году. Об этом сообщает Корпорация МСП, которая выступает организатором проекта вместе с партией «Единая Россия» и «ОПОРОЙ РОССИИ». Цель программы — помочь в адаптации к гражданской жизни через предпринимательскую деятельность.

В первом квартале 2026 года программа пройдет в ряде регионов, включая Республику Дагестан, Новосибирскую, Воронежскую, Липецкую, Архангельскую, Ростовскую, Ленинградскую и Орловскую области, Москву, Краснодарский и Ставропольский края, Карачаево-Черкесскую, Чувашскую республики и Республику Адыгея. Участники получат необходимые знания для запуска и развития своего дела, разработают бизнес-планы и приступят к их реализации при поддержке наставников.

«Стартовавшая в марте прошлого года программа уже объединила более 750 ветеранов спецоперации и членов их семей из 35 регионов страны. При этом в ряде регионов состоялось уже несколько потоков», — отметила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, федеральный координатор проекта «Единой России» «Предпринимательство» Альфия Когогина. Она добавила, что эффективность инициативы подтверждается тем, что 45 процентов участников либо открыли бизнес, либо вывели свое дело на новый уровень, что предопределило решение о ее продолжении.

Программа будет проходить при поддержке МСП Банка. В каждом регионе она включает пятидневный интенсив по основам предпринимательства, где участникам дадут прикладные знания по финансовым, юридическим, налоговым и маркетинговым вопросам. Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин подчеркнул востребованность и эффективность программы, отметив, что региональные отделения организуют для участников бизнес-визиты на предприятия, а наставники помогают на всех этапах реализации проектов.

«В прошлом году мы завершили пилот программы. Мы внимательно проанализировали всю обратную связь, которую по итогам каждого регионального этапа нам давали участники. Нам важно, чтобы это был не просто интересный социальный проект, а максимально эффективный инструмент, который бы помогал нашим ветеранам и членам их семей успешно находить себя в предпринимательской деятельности», — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По словам главы Корпорации МСП, в этом году благодаря партнерам появится специальный грантовый фонд для дополнительной поддержки участников. Также они смогут воспользоваться различными мерами поддержки, о которых им подробно расскажут на интенсиве.

Кроме того, для ветеранов СВО действуют специальные меры финансовой поддержки, включая совместные гарантии Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций для получения займов и кредитов, а также микрозаймы со ставками от 1 процента годовых в государственных микрофинансовых организациях.

Подать заявку на участие в программе «СВОй бизнес» можно через Цифровую платформу МСП.РФ.

