BZ: Европейцы годами терпят унижения со стороны США

Европейцы годами терпят унижения со стороны США. Об этом в интервью для Berliner Zeitung (BZ) заявил эксперт по международным отношениям Герхард Манготт.

Как напомнило издание, Германия вывела 15 солдат бундесвера из Гренландии всего через два дня после их отправки на остров, почти сразу после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины на товары из стран, выступающих против его позиции по Гренландии.

По словам Манготта, эта ситуация будет иметь фатальные последствия для Берлина, поскольку вывод войск происходит неслучайно. Он отметил, что это показывает отказ Германии от независимой внешней политики, однако все европейцы практически не могут противостоять империалистическим, нарушающим правила Соединенным Штатам.

«Они полностью зависят от США (...). Не хватает реального фундамента, на котором можно было бы построить независимую Европу. Европейцы годами терпят унижения (...). Я не вижу ни одного участника в ЕС и НАТО, который бы противостоял Трампу», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что из-за реакции Трампа в Европе задумались, не было ли решение об отправке войск в Гренландию поспешным. Изначально европейцы думали, что отправка военных продемонстрирует поддержку безопасности в Арктике, но американский лидер расценил ее как провокацию.