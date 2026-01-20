Килограммовый брикет кокаина нашли при обыске в гостинице Москвы

В гостинице Москвы полиция нашла у постояльца брикет кокаина

В гостинице Москвы полиция нашла у 43-летнего постояльца брикет кокаина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

В полицию позвонил охранник гостиничного комплекса, заподозрив постояльца в причастности к незаконному обороту наркотиков. Правоохранители нагрянули к мужчине с обыском и обнаружили брикет со спрессованным веществом белого цвета. Экспертиза показала, что это был кокаин массой почти в килограмм.

Владельца задержали. Им оказался ранее судимый москвич. Он пользовался гостиничным номером для хранения в нем партии наркотиков и ее сбыта наркодилеру. Возбуждено уголовное дело, мужчина взят под стражу.

