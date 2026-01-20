Реклама

Силовые структуры
Следствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:30, 20 января 2026Силовые структуры

Килограммовый брикет кокаина нашли при обыске в гостинице Москвы

В гостинице Москвы полиция нашла у постояльца брикет кокаина
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

В гостинице Москвы полиция нашла у 43-летнего постояльца брикет кокаина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

В полицию позвонил охранник гостиничного комплекса, заподозрив постояльца в причастности к незаконному обороту наркотиков. Правоохранители нагрянули к мужчине с обыском и обнаружили брикет со спрессованным веществом белого цвета. Экспертиза показала, что это был кокаин массой почти в килограмм.

Владельца задержали. Им оказался ранее судимый москвич. Он пользовался гостиничным номером для хранения в нем партии наркотиков и ее сбыта наркодилеру. Возбуждено уголовное дело, мужчина взят под стражу.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье суд признал молодежную организацию террористической.

    Обсудить
