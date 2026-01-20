Кличко раскрыл последствия ночной атаки по Киеву

Кличко: более 5,5 тысячи многоэтажек остались без тепла из-за ночной атаки

5635 многоэтажек в украинской столице Киеве остались без отопления в результате ночной атаки. С таким утверждением выступил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале.

«После этой атаки на столицу без тепла 5635 многоэтажек. Почти 80 процентов из них — дома, куда возвращали теплоснабжение от 9 января», — написал киевский мэр.

По его словам, левый берег города остался без водоснабжения.

Ранее директор энергетических программ украинского «Центра Разумкова» Владимир Омельченко заявил, что метро в Киеве могут остановить с целью экономии электроэнергии.