Бывший СССР
09:28, 20 января 2026Бывший СССР

Кличко раскрыл последствия ночной атаки по Киеву

Кличко: более 5,5 тысячи многоэтажек остались без тепла из-за ночной атаки
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

5635 многоэтажек в украинской столице Киеве остались без отопления в результате ночной атаки. С таким утверждением выступил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале.

«После этой атаки на столицу без тепла 5635 многоэтажек. Почти 80 процентов из них — дома, куда возвращали теплоснабжение от 9 января», — написал киевский мэр.

По его словам, левый берег города остался без водоснабжения.

Ранее директор энергетических программ украинского «Центра Разумкова» Владимир Омельченко заявил, что метро в Киеве могут остановить с целью экономии электроэнергии.

