В Киеве задумались об остановке метро

Омельченко: Киевское метро могут остановить с целью экономии электроэнергии

Метро в Киеве могут остановить с целью экономии электроэнергии. Об этой возможности рассказал директор энергетических программ украинского «Центра Разумкова» Владимир Омельченко в эфире «Вечір.LIVE» на YouTube-канале.

Эксперт уточнил, что пока украинская столица не нуждается в подобных мерах.

«Возможно, [ситуация] будет более критичной — это трудно спрогнозировать. Сейчас достаточно мощности, чтобы дать электрическую энергию и метрополитену, и минимум для населения, для бизнеса. Если ситуация будет ухудшаться, тогда такая опция не исключена», — сказал Омельченко.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рекомендовал жителям уехать в деревни на фоне перебоев с электро- и водоснабжением. В его совете увидели пользу для украинских военных.