Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:50, 19 января 2026Бывший СССР

В Киеве задумались об остановке метро

Омельченко: Киевское метро могут остановить с целью экономии электроэнергии
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Метро в Киеве могут остановить с целью экономии электроэнергии. Об этой возможности рассказал директор энергетических программ украинского «Центра Разумкова» Владимир Омельченко в эфире «Вечір.LIVE» на YouTube-канале.

Эксперт уточнил, что пока украинская столица не нуждается в подобных мерах.

«Возможно, [ситуация] будет более критичной — это трудно спрогнозировать. Сейчас достаточно мощности, чтобы дать электрическую энергию и метрополитену, и минимум для населения, для бизнеса. Если ситуация будет ухудшаться, тогда такая опция не исключена», — сказал Омельченко.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рекомендовал жителям уехать в деревни на фоне перебоев с электро- и водоснабжением. В его совете увидели пользу для украинских военных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе обсуждают создание нового альянса из-за конфликта с США. Почему европейские лидеры хотят привлечь в него Украину?

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    «Гениталии не могут пахнуть как пинаколада». О чем говорит странный запах рыбы в интимной зоне и можно ли от него избавиться?

    Калининградский губернатор ответил на заявления о подготовке НАТО к блокаде города

    В Германии захотели попрощаться с НАТО

    Премьер Словакии объяснил несерьезное отношение к Евросоюзу

    В Киеве задумались об остановке метро

    Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

    На Украине сообщили о новом продвижении ВС России в Покровске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok