Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:00, 16 января 2026Бывший СССР

В совете Кличко украинцам увидели пользу для российских военных

Аналитик Джонсон: Переезд украинцев из городов в деревни помогает ВС России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergii Kharchenko / Globallookpress.com

Украинцы, переезжая в сельскую местность, дают российским военным возможность наносить удары по городам без ущерба мирным гражданам. На это указал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

Таким образом он прокомментировал слова мэра Киева Виталия Кличко, посоветовавшего жителям уехать в деревни на фоне перебоев с электро- и водоснабжением.

«Я думаю, что в этой ситуации есть еще один аспект для русских. Если население эвакуируется из городов, то российские военные смогут атаковать эти города, не опасаясь, что могут пострадать мирные жители», — высказался эксперт.

Ранее Кличко порекомендовал киевлянам по возможности покинуть город в связи с критической ситуацией, которая сложилась из-за постоянных ударов по украинским генерирующим мощностям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник врезался в жилую многоэтажку в российском городе

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Проект русской виагры провалился. Лабораторию для него даже не успели построить

    В центре Москвы произошла стрельба

    Останки таинственно пропавшего юноши опознали через 60 лет

    Работающие с чужими гениталиями люди поделились своими открытиями

    В совете Кличко украинцам увидели пользу для российских военных

    Россия выразила солидарность с народом Ирана

    Россиянам напомнили о короткой неделе

    Москвич решил воспитать трех хулиганов и расстрелял их

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok