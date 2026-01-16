В совете Кличко украинцам увидели пользу для российских военных

Аналитик Джонсон: Переезд украинцев из городов в деревни помогает ВС России

Украинцы, переезжая в сельскую местность, дают российским военным возможность наносить удары по городам без ущерба мирным гражданам. На это указал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

Таким образом он прокомментировал слова мэра Киева Виталия Кличко, посоветовавшего жителям уехать в деревни на фоне перебоев с электро- и водоснабжением.

«Я думаю, что в этой ситуации есть еще один аспект для русских. Если население эвакуируется из городов, то российские военные смогут атаковать эти города, не опасаясь, что могут пострадать мирные жители», — высказался эксперт.

Ранее Кличко порекомендовал киевлянам по возможности покинуть город в связи с критической ситуацией, которая сложилась из-за постоянных ударов по украинским генерирующим мощностям.