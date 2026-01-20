Комментарий о новогодней елке города отправил россиянина на скамью подсудимых

В Туле суд оштрафовал мужчину за комментарий о «воровской звезде» на елке

В Туле суд оштрафовал 35-летнего местного жителя за комментарий под постом о новогодней елке города. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Мужчину признали виновным по статье 20.3 КоАП и оштрафовали на полторы тысячи рублей.

Поводом для дела стал его комментарий в ноябре 2025 года под новостью об установке городской елки. Не согласившись с выбором украшения для макушки, он прикрепил к сообщению изображение «воровской звезды» (движение «АУЕ» признано экстремистским и запрещено на территории России), которая ассоциируется с запрещенным движением.

В суде мужчина признал вину, заявив, что таким образом пытался аргументировать свою позицию.

