Силовые структуры
08:46, 23 декабря 2025Силовые структуры

Россиянка ответила перед судом за вывешенный за окном флаг

Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд приговорил местную жительницу к 40 часам обязательных работ за вывешенный за окном флаг. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Женщину признали виновной по статье 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»).

По версии следствия, вечером 19 декабря около окна своей квартиры осужденная повесила флаг с символикой, схожей с нацистской. Флаг был замечен очевидцем, который сразу же обратился в правоохранительные органы. Женщина заявила, что это была шутка.

Ранее московского студента наказали за сторис из спортзала.

