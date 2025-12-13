Реклама

11:21, 13 декабря 2025Россия

Московского студента наказали за сторис из спортзала

Москвич закрыл лицо в сторис символом нацистов и получил 10 суток ареста
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

Суд назначил десять суток ареста для студента московского колледжа, который опубликовал несколько сторис со своих тренировок в спортивном зале. Об этом в субботу, 13 декабря, стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Сторис молодой человек выкладывал в сентябре и октябре, закрывая свое лицо гифкой с запрещенным в России символом «черное солнце». При этом в описании профиля студент называл себя сторонником «М.К.У.» (запрещенная в России террористическая организации), но пояснял, что это сатира, а сам он — патриот России.

Сотрудники центра «Э» задержали студента 2 декабря. Его признали виновным в трех эпизодах по статье 20.3 («Демонстрация экстремистской символики») КоАП РФ.

Ранее жителя Кемеровской области наказали за высказывание к новости о том, что полицейские могут начать носить кимоно.

