Россиянина наказали за высказывание о полицейских в кимоно

Жителя Кемеровской области наказали за высказывание о полицейских в кимоно

Жителя Кемеровской области наказали за высказывание к новости о том, что полицейские могут начать носить кимоно. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По данным российского издания, в ноябре Кузнецкий районный суд рассмотрел дело в отношении 43-летнего мужчины. Его обвинили в разжигании ненависти (ст. 20.3.1 КоАП) из-за комментария в Telegram.

Как выяснили следователи, житель Кузбасса нецензурно оценил информацию о том, что кимоно станет официальной униформой полицейских. Впоследствии в пресс-службе МВД эти данные опровергли.

Сотрудники правоохранительных органов сочли, что слова кемеровчанина разжигают ненависть к полицейским. На судебном заседании мужчина раскаялся в содеянном. Он подчеркнул, что удалил оскорбительный комментарий. По решению суда, мужчине назначили 60 часов обязательных работ.

