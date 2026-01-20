Ликвидация россиянина после перестрелки с ФСБ попала на видео

Ликвидация россиянина после перестрелки с сотрудниками ФСБ в Ставрополе попала на видео. Запись публикует ТАСС.
Съемка велась на камеры ночного видения с беспилотника. На кадрах видно, как мужчина выходит из машины и пытается сбежать, однако подоспевшие оперативники начинают операцию по его задержанию. Россиянин открыл в сторону силовиков огонь, ответным его ликвидировали.
На видео также попали вещи злоумышленника.Среди них были граната и пистолет.
О ликвидации россиянина сообщалось ранее 20 января. По данным ФСБ, мужчина был причастен к предотвращенному в декабре 2025 года в Ставрополе теракту против военного.