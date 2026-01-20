Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:43, 20 января 2026Экономика

Мировой экономике предсказали мрачное будущее

ВЭФ: Больше 50% опрошенных экономистов предсказали ухудшение в мировой экономике
Кирилл Луцюк

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В 2026 году ситуация в мировой экономике ухудшится. Так ответили 55 процентов экономистов, опрошенных в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ). Их прогноз процитировало «Интерфакс».

Лишь 19 процентов считают, что экономика укрепится. Еще 28 процентов не ждут особых изменений. Впрочем, если сравнивать с опросом прошлого года, то тогда ухудшения ждали 72 процента респондентов. Таким образом, настроения экономистов улучшаются.

Кроме того, 54 процента опрошенных заявили, что цены на золото уже вышли на пиковые значения. Другие 46 процентов полагают, что этот металл продолжит дорожать. Также 62 процента предсказали снижение стоимости криптовалют, а 54 процента ждут ослабления доллара.

По словам аналитика Андрея Смирнова, в обозримом будущем биржевая стоимость золота с большой долей вероятности продолжит увеличиваться из-за напряженной геополитической ситуации в мире. К июню 2026 года котировки смогут вплотную подобраться к отметке в пять тысяч долларов за тройскую унцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Бельгии объяснил отказ от переговоров с Россией

    Нобелевские лауреаты дали полезные для кошелька советы

    В России опустели салоны красоты

    Самолет дважды вернулся в аэропорт из-за двух инцидентов в воздухе

    Власти Молдавии заявили о референдуме по объединению с Румынией

    Десятки жителей российского города обварились в кипятке из-за недочета УК

    Фон дер Ляйен перед визитом в Индию рассказала о «матери всех сделок»

    Лавров рассказал об уважительных словах Байдена о России

    Перечислены замедляющие работу компьютера программы

    Мать Заворотнюк публично обратилась к вдовцу актрисы Чернышеву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok