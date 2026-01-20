Назван часто отправляющийся в мусор полезный продукт

Врач Хан назвал золотом для организма жидкость в йогурте

Врач общей практики Амир Хан призвал не выбрасывать упаковки йогуртов, в которых появляется жидкость. Совет эксперта цитирует издание Surrey Live.

Хан отметил, что многие отправляют йогурты в мусор, если замечают в них жидкость. Он назвал это ошибкой, так как жидкая сыворотка не только безопасна, но и содержит большую часть полезных веществ. «В ней есть белок, кальций, калий, витамины группы В. Она очень полезна для здоровья кишечника», — объяснил Хан.

Специалист рекомендовал не выливать эту жидкость в раковину и не выбрасывать продукт, а просто перемешать его и съесть. «Сыворотка — это жидкое золото — организм вам будет благодарен», — заключил он.

Ранее врач-гастроэнтеролог Светлана Черепицына назвала незаслуженно недооцененную кашу. По ее мнению, перловка обладает множеством полезных свойств и особенно полезна для пожилых.