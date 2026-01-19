Названа незаслуженно недооцененная и при этом очень полезная каша

Врач-гастроэнтеролог Светлана Черепицына назвала незаслуженно неодооцененную и при этом очень полезную кашу. Она посоветовала включить в рацион перловку в беседе с Regions.ru.

По ее словам, после 50 лет метаболизм естественным образом замедляется, и питание должно стать осознанным инструментом для поддержания здоровья. «Организму уже не нужно просто "топливо", ему нужна еда, которая помогает справляться с возрастными изменениями: снижать холестерин, налаживать пищеварение и восполнять дефициты. Перловка в этом смысле — недооцененный чемпион», — рассказала Черепицына.

Гастроэнтеролог уточнила, что в первые недели употребления перловой каши налаживается пищеварение, уходит вздутие и ощущение тяжести, появляется легкость. Через месяц, добавила она, снижается уровень «плохого» холестерина, а благодаря высокому содержанию магния и калия эта крупа способствует стабилизации артериального давления, улучшает сон и снижает реакцию на стресс.

При употреблении перловки два-три раза в неделю, продолжила врач, может уменьшиться отечность, а кожа приобретает более здоровый вид. Однако, несмотря на все полезные свойства, из-за содержания глютена эта крупа противопоказана людям с целиакией. С осторожностью ее следует употреблять в период обострения гастрита, язвенной болезни или при синдроме раздраженного кишечника, добавила Черепицына.

Ранее диетолог Эми Голдсмит назвала овсяную кашу идеальным вариантом завтрака при запоре. По ее словам, содержание в овсе растворимой и нерастворимой клетчатки обеспечивает идеальное сочетание для правильной работы кишечника.