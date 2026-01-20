Реклама

Названа причина работы WhatsApp в браузере

Бедеров: WhatsApp работает в браузере из-за выборочной блокировки
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Мессенджер WhatsApp работает в браузере, но при этом недоступен с мобильных устройств из-за выборочной блокировки. Об этом рассказал эксперт Игорь Бедеров в беседе с ТАСС.

«Мобильное приложение и веб-версия сервиса могут использовать разные наборы IP-адресов или даже разные порты для подключения к серверам компании-разработчика. Провайдер может фильтровать трафик так, чтобы заблокировать мобильный клиент, оставив веб-версию работающей», — назвал причину Бедеров.

Ранее в Роскомнадзоре оценили возможность снятия ограничений с работы WhatsApp в России. Согласно комментарию ведомства, пока нет оснований для того, чтобы не ограничивать работу мессенджера.

