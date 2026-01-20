Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:19, 20 января 2026Ценности

Одежде в стиле XIX века предрекли популярность в 2026 году

Vogue предрек одежде в стиле XIX века популярность в 2026 году
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Редакторы журнала Vogue предрекли одежде в стиле начала XIX века популярность в 2026 году. Материал появился на сайте издания.

Речь идет об эстетике «редженсикор» (regencycore), опирающейся на моду английской эпохи Регентства. Она вновь стала актуальна из-за сериала «Бриджертоны», премьера четвертого сезона которого запланирована на конец января. Также данному стилю уделяют большое внимание пользователи платформы TikTok благодаря возрождению интереса к творчеству писательницы Джейн Остин.

В указанный период в гардеробах были представлены силуэты в стиле ампир с завышенной талией, квадратными вырезами и пышными рукавами. Оформленные деталями из бархата образы сочетались с корсетами, оперными перчатками и аксессуарами, украшенными жемчугом и перьями.

В свою очередь, в настоящее время подобные изделия попали в поле зрения дизайнеров, которые продемонстрировали на подиуме переосмысленные образцы. Так, на шоу Louis Vuitton манекенщица появилась в платье с высокой талией и тонкими бретелями, Dior добавил к наряду кружева, а модель Acne Studios надела корсет с прозрачной юбкой.

В декабре 2025 года редакторы журнала Vogue также предрекли возвращение в моду в 2026 году наряда в стиле 2000-х годов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я обеспокоен любым расфокусом». Зеленский недоволен вниманием мира к Гренландии, но не будет отправлять туда ВСУ

    Нобелевские лауреаты дали полезные для кошелька советы

    В России опустели салоны красоты

    Европу уличили в желании противостоять США

    Лавров поправил обратившуюся к нему по фамилии итальянскую журналистку

    Стало известно о планах Трусовой побороться за золото Олимпиады-2030

    Андреасян показал исполнителя одной из главных ролей в своем фильме «Война и мир»

    Раскрыта неочевидная причина тревожных расстройств

    Стало известно об опасениях западных лидеров из-за «Совета мира» Трампа

    Водителям напомнили о возможности получить до миллиона рублей за упавшую на авто сосульку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok