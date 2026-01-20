Опубликовано уникальное видео с уничтожившего HIMARS ударного дрона

«Рубикон» опубликовал видео с уничтожившего HIMARS ударного дрона ВС России

Центр перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» опубликовал уникальное видео уничтожения реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью ударного беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил (ВС) России. Видео размещено в Telegram-канале подразделения.

«В ночь на 20 января 2026 года при выполнении боевого вылета оператор "Рубикона" обнаружил пуск ракеты РСЗО Himars. В районе н. п. Новобахметьево после преследования РСЗО Himars была уничтожена», — сообщили в центре.

На видео запечатлены кадры, полученные непосредственно с уничтожившего HIMARS ударного БПЛА ВС России (на практике случаи поражения подобных систем фиксируются дронами-наблюдателями или другими средствами объективного контроля — прим. «Ленты.ру»). После обнаружения пуска ракеты РСЗО беспилотник изменил направление движения в ее сторону и поразил уже движущуюся технику ВСУ.

Ранее в России допустили уничтожение HIMARS ВСУ реактивным дроном С-71М «Монохром». В частности, данный тип БПЛА мог поразить установку ВСУ в Черниговской области 16 января.