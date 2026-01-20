Реклама

Опубликовано уникальное видео с уничтожившего HIMARS ударного дрона

«Рубикон» опубликовал видео с уничтожившего HIMARS ударного дрона ВС России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Центр перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» опубликовал уникальное видео уничтожения реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью ударного беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил (ВС) России. Видео размещено в Telegram-канале подразделения.

«В ночь на 20 января 2026 года при выполнении боевого вылета оператор "Рубикона" обнаружил пуск ракеты РСЗО Himars. В районе н. п. Новобахметьево после преследования РСЗО Himars была уничтожена», — сообщили в центре.

На видео запечатлены кадры, полученные непосредственно с уничтожившего HIMARS ударного БПЛА ВС России (на практике случаи поражения подобных систем фиксируются дронами-наблюдателями или другими средствами объективного контроля — прим. «Ленты.ру»). После обнаружения пуска ракеты РСЗО беспилотник изменил направление движения в ее сторону и поразил уже движущуюся технику ВСУ.

Ранее в России допустили уничтожение HIMARS ВСУ реактивным дроном С-71М «Монохром». В частности, данный тип БПЛА мог поразить установку ВСУ в Черниговской области 16 января.

