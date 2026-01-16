В России допустили уничтожение HIMARS ВСУ «Монохромом»

Украинскую РСЗО HIMARS могли уничтожить реактивным дроном «Монохром»

Реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS ВСУ, которую поразили в Черниговской области, могли уничтожить реактивным дроном С-71М «Монохром». Применение новейшего аппарата допустил Telegram-канал «Осведомитель».

Автор обратил внимание на кадры, демонстрирующие полет неизвестного беспилотника-камикадзе перед уничтожением HIMARS. Канал нашел сходство силуэта этого изделия с тактическим разведывательно-ударным «Монохромом».

Первые снимки аппарата воздушного базирования появились в 2024 году. Известно, что С-71М предназначен для поиска и уничтожения наземных объектов противника.

Ранее западное издание Defence Blog писало, что новый российский дрон, которым уничтожили HIMARS, позволит оперативно поражать важные цели на больших расстояниях. Изначально для этого использовали дорогостоящие ракеты комплекса «Искандер». РСЗО поразили в селе, расположенном в 50 километрах от границы с Брянской областью.