На Западе оценили российский уничтожитель HIMARS

DB: Российский «уничтожитель HIMARS» позволит оперативно поражать важные цели

Новый российский дрон-камикадзе, который уничтожил реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS ВСУ, позволит оперативно поражать важные цели на больших расстояниях. Возможности загадочного аппарата оценило западное издание Defence Blog (DB).

Автор обратил внимание на ролик, демонстрирующий уничтожение HIMARS реактивным беспилотником с прямым управлением. Систему поразили в селе в Черниговской области, расположенном в 50 километрах от границы с Брянской областью. Дрон нанес удар по движущейся цели.

Разведывательный беспилотник запечатлел дрон-камикадзе с реактивным двигателем и стреловидным крылом, который приближался к РСЗО на высокой скорости. Это первое подтвержденное появление этого аппарата в зоне СВО. «Скорость, показанная на кадрах, позволяет предположить, что беспилотник может быть быстро развернут после обнаружения цели», — говорится в материале. Это повышает вероятность поражения мобильных целей, использующих тактику «стреляй и убегай».

Издание заметило, что ранее для поражения приоритетных целей использовали баллистические ракеты комплекса «Искандер-М». Появление нового дрона позволит снизить стоимость уничтожения вражеской техники.

Ранее стало известно, что российские дроны-камикадзе БМ-35 «Италмас» начали оснащать терминалами Starlink. Спутниковый интернет обеспечивает устойчивый канал для прямого управления беспилотником.