Наука и техника
11:04, 16 января 2026Наука и техника

Российские БМ-35 начали переходить на американский Starlink

Российские БПЛА-камикадзе БМ-35 начали переходить на интернет от Starlink
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские БПЛА-камикадзе БМ-35 «Италмас» начали переходить на американский спутниковый интернет от Starlink. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Издание пишет, что спутниковое оборудование на российском беспилотнике было замечено украинской стороной, которая высказала свою обеспокоенность по этому поводу.

«Ситуация меняется коренным образом, и теперь системы Starlink обеспечивают и нашим дронам устойчивые командно-телеметрические каналы связи с передачей видеоизображения и радиокомандного управления», — говорится в публикации.

В декабре Telegram-канал «Осведомитель» заметил, что на российском ударном дроне «Герань-3» появилось приспособление с неизвестным предназначением, предположительно, модуль для установки спутниковых антенн или терминалов Starlink.

В том же месяце Telegram-канал «Военный осведомитель» рассказал, что в зоне проведения специальной военной операции заметили российский дрон-камикадзе «Молния-2», оснащенный терминалом спутниковой связи Starlink.

В сентябре 2023-го главный конструктор компании Zala Aero Александр Захаров в эфире телеканала «Россия-1» сообщил о разработке дрона-камикадзе «Италмас» дальностью действия около 200 километров, который стал аналогом «Герани».

