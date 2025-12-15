Реклама

Наука и техника
14:57, 15 декабря 2025Наука и техника

Российские «Молнии» получили Starlink

В зоне СВО заметили российский дрон «Молния-2» с терминалом Starlink
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский дрон-камикадзе «Молния-2», оснащенный терминалом спутниковой связи Starlink, заметили в зоне проведения специальной военной операции. На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На кадре видна антенна пользовательского терминала, закрепленная на корпусе беспилотника самолетного типа. Устройство обеспечивает бесперебойную связь с аппаратом на протяжении всего маршрута.

В сообщении отметили, что российские дроны стали чаще получать оборудование Starlink. Доказательством тенденции может служить оснащение терминалом одноразовой «Молнии», а не только возвращаемых разведывательных аппаратов.

Двухдвигательный беспилотник «Молния-2» способен нести до шести килограммов полезной нагрузки. Дальность полета дрона с размахом крыла 1,5 метра составляет около 60 километров. «Молнии» запускают с катапульты.

В октябре стало известно, что «Молнии-2» обогнали аппараты линейки «Ланцет» по интенсивности применения в сентябре. За этот период зафиксировали более 2,2 тысячи запусков дронов «Молния-2».

