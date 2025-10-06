Наука и техника
12:12, 6 октября 2025Наука и техника

Дешевые «Молнии» обогнали «Ланцеты»

Дешевые дроны-камикадзе «Молния» обогнали «Ланцеты» по интенсивности применения
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские дроны-камикадзе «Молния-2» обогнали аппараты линейки «Ланцет» по интенсивности применения в сентябре. Об этом пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».

Отмечается, что в прошлом месяце было зафиксировано более 2,2 тысячи запусков «Молнии-2». Российские военные обновили рекорд августа, когда совершили 850 стартов «Молний». При этом «Ланцеты» применяли около 400 раз.

«Характерно, что сейчас именно более дешевая и более универсальная "Молния-2" значительно вырвалась вперед относительно знаменитых "Ланцетов"», — подчеркнул канал.

Двухдвигательный дрон самолетного типа «Молния-2» может нести до шести килограммов полезной нагрузки. Запускаемый с катапульты аппарат способен поражать цели на расстоянии до 30 километров.

В сентябре стало известно, что Вооруженные силы России начали применять оптоволоконные «Молнии-2». Проводной аппарат может нести до десяти килограммов взрывчатого вещества, а дальность полета составляет 20 километров. Считается, что «Молния» также способна переносить FPV-дроны в качестве «матки».

    Обсудить
