Предсказано будущее Галкина в случае возвращения в Россию

Дзюник: Галкин не сможет работать на телевидении и давать концерты в России

В случае возвращения в Россию юморист Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) не сможет продолжать карьеру, которой добился до отъезда из страны. О том, что ему придется искать другие способы заработка, сообщил продюсер Леонид Дзюник. Его слова передает «Царьград».

«Если Галкин вернется, он по закону об иноагентах уже не сможет работать на центральных телеканалах, ведя две программы, и получать за это 50 тысяч долларов [почти 3,9 миллиона рублей по текущему курсу] за каждую. И как индивидуальный предприниматель он не сможет уже давать концерты, по которым ему 10 тысяч рублей будут платить для налоговой отчетности, а сам он в карман будет получать 150 тысяч евро [около 13,5 миллиона рублей] за корпоратив», — сказал Дзюник.

При этом продюсер отметил, что и Галкин, и его жена певица Алла Пугачева остаются гражданами России. К тому же, по словам собеседника «Царьграда», артистке никаких претензий не предъявляли, поэтому она найдет способ обеспечить заработок, в том числе и своему супругу.

Ранее культовый советский сатирик Лион Измайлов заявил, что не понимает, почему Галкин уехал из России и неоднократно выступал с критикой властей страны. «Мне кажется, что этого не надо делать — выступать против страны. Выступать против страны — это как-то ни к чему», — сказал он.

До этого Пугачева объясняла, что переехала с семьей за границу из-за критики и травли, которая также касалась ее детей. По словам знаменитости, люди имеют право уехать из страны и не должны по этой причине получать оскорбления в свой адрес. «Я давно сказала, что могу покинуть Родину, которую очень люблю, только в одном случае — если Родина меня предаст. А она меня предала», — сказала артистка.