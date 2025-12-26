Культовый советский сатирик признался Галкину в любви и пожалел о его отъезде

Сатирик Лион Измайлов заявил, что любил юмориста Максима Галкина

Культовый советский сатирик Лион Измайлов высказался о юмористе Максиме Галкине (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). В интервью актеру Вячеславу Манучарову, доступном на Rutube, он признался артисту в любви.

Измайлов заявил, что раньше дружил с Галкиным и писал для него миниатюры, которые тот исполнял на сцене. «Жалко мне, понимаете? Талантливый человек. Я его очень любил. Мне очень нравилось, как он работал на сцене», — посетовал юморист. При этом он добавил, что запомнил Галкина как осторожного человека, который иногда отказывался показывать написанные Измайловым провокационные номера.

Он добавил, что не понимает, почему Галкин уехал из России и неоднократно выступал с критикой властей страны. «Мне кажется, что этого не надо делать — выступать против страны. Выступать против страны — это как-то ни к чему», — заключил сатирик.

Ранее юморист Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) развеял миф о Галкине. Он опроверг информацию о том, что юморист испытывает трудности с деньгами.