Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:29, 20 января 2026Интернет и СМИ

Раскрыт возможный заработок Урганта в США

«Абзац»: Иван Ургант может заработать в США около 38 миллионов рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Телеведущий Иван Ургант планирует вместе с командой отправиться в тур по США в апреле 2026 года. По данным «Абзаца», там шоумен может заработать около 38 миллионов рублей.

Уточняется, что знаменитость гастролирует за рубежом с программой «Живой Ургант». В ней обычно принимают участие телеведущая Алла Михеева и юморист Александр Гудков.

В декабре 2025-го Ургант запустил канал на YouTube и разместил там первый ролик. Телеведущий заявил, что на канале будут выходить видео, снятые во время его путешествий с командой шоу «Живой Ургант».

Ранее сообщалось, что зимние праздники Ургант должен был провести в Дубае и Лимасоле. За один концерт он мог получить не менее 10 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они вышли и начали драться». Появились новые подробности резонансного убийства 18-летнего Ильи в Подмосковье

    Банки заблокировали миллионы карт и счетов россиян с начала 2026 года. Почему

    Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился

    «Роскосмос» опроверг информацию об эвакуации экипажа МКС

    В России назвали признаки подготовки Европы к войне

    В Госдуме увидели в закрытии ресторанов след «либералов»

    На Земле начала бушевать магнитная буря

    В России разочаровались в руководстве одной страны СНГ

    Следователи заинтересовались смертельным походом юноши на выставку трофейной техники

    Мстительный россиянин решился на расправу над офицером ФСБ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok