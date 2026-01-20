Раскрыт возможный заработок Урганта в США

«Абзац»: Иван Ургант может заработать в США около 38 миллионов рублей

Телеведущий Иван Ургант планирует вместе с командой отправиться в тур по США в апреле 2026 года. По данным «Абзаца», там шоумен может заработать около 38 миллионов рублей.

Уточняется, что знаменитость гастролирует за рубежом с программой «Живой Ургант». В ней обычно принимают участие телеведущая Алла Михеева и юморист Александр Гудков.

В декабре 2025-го Ургант запустил канал на YouTube и разместил там первый ролик. Телеведущий заявил, что на канале будут выходить видео, снятые во время его путешествий с командой шоу «Живой Ургант».

Ранее сообщалось, что зимние праздники Ургант должен был провести в Дубае и Лимасоле. За один концерт он мог получить не менее 10 миллионов рублей.