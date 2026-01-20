Раскрыт возраст наибольшей сексуальной активности у женщин

Сексолог Аннабель Найт прокомментировала результаты проведенного в Эстонии исследования сексуальной активности мужчин и женщин. Ее мнение приводит издание Metro.

Найт рассказала, что, согласно исследованию, пик сексуальной активности мужчин приходится на возраст от 30 до 40 лет, а возраст наибольшей сексуальной активности у женщины — на период от 20 до 30 лет. Однако, по ее словам, это не единственное фиксированное возрастное окно. «Желание, силы и удовольствие естественным образом растут или падают с течением времени в зависимости от состояния здоровья, стресса, уровня гормонов, уверенности в себе и отношений, поэтому то, что люди называют "пиком", на самом деле является лишь одной главой в гораздо более длинной и динамичной сексуальной истории», — заявила она.

Среди признаков пика сексуальной активности врач перечислила более сильное и частое желание, более быстрое и устойчивое возбуждение, спонтанные сексуальные мысли. Однако, подчеркнула Найт, из-за давления общества женщины более склонны преуменьшать свое желание, чем мужчины, из-за страха прослыть легкомысленными. Кроме того, у женщин уровень гормонов может меняться на протяжении беременности, а также колебаться в зависимости от приема контрацептивов, перименопаузы и менопаузы.

«Общество учит женщин, что их сексуальная ценность наиболее высока, когда они молоды, что может привести к тому, что они будут считать свои двадцать или чуть больше тридцати лет своим "пиком", даже если при этом их уверенность в себе будет снижена», — добавила сексолог.

