Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:01, 20 января 2026Забота о себе

Раскрыт возраст наибольшей сексуальной активности у женщин

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Аннабель Найт прокомментировала результаты проведенного в Эстонии исследования сексуальной активности мужчин и женщин. Ее мнение приводит издание Metro.

Найт рассказала, что, согласно исследованию, пик сексуальной активности мужчин приходится на возраст от 30 до 40 лет, а возраст наибольшей сексуальной активности у женщины — на период от 20 до 30 лет. Однако, по ее словам, это не единственное фиксированное возрастное окно. «Желание, силы и удовольствие естественным образом растут или падают с течением времени в зависимости от состояния здоровья, стресса, уровня гормонов, уверенности в себе и отношений, поэтому то, что люди называют "пиком", на самом деле является лишь одной главой в гораздо более длинной и динамичной сексуальной истории», — заявила она.

Материалы по теме:
«Развод стал нормальным этапом жизни» Россияне изменили свое отношение к женщинам, браку и детям. Какой стала российская семья?
«Развод стал нормальным этапом жизни»Россияне изменили свое отношение к женщинам, браку и детям. Какой стала российская семья?
12 октября 2020
«Ревность — основная причина убийств женщин» Что заставляет людей по всему миру подозревать друг друга в измене?
«Ревность — основная причина убийств женщин»Что заставляет людей по всему миру подозревать друг друга в измене?
7 августа 2022

Среди признаков пика сексуальной активности врач перечислила более сильное и частое желание, более быстрое и устойчивое возбуждение, спонтанные сексуальные мысли. Однако, подчеркнула Найт, из-за давления общества женщины более склонны преуменьшать свое желание, чем мужчины, из-за страха прослыть легкомысленными. Кроме того, у женщин уровень гормонов может меняться на протяжении беременности, а также колебаться в зависимости от приема контрацептивов, перименопаузы и менопаузы.

«Общество учит женщин, что их сексуальная ценность наиболее высока, когда они молоды, что может привести к тому, что они будут считать свои двадцать или чуть больше тридцати лет своим "пиком", даже если при этом их уверенность в себе будет снижена», — добавила сексолог.

Ранее психотерапевт Джиджи Энгл рассказала о признаках хорошего любовника. Так, она утверждает, что такие мужчины никогда не гонятся за оргазмами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Молдавия выйдет из состава стран СНГ. С чем связано решение и какие потери уже понесла республика?

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Ученые раскрыли пять ранних признаков диабета

    Опубликованы кадры воздушных боев на Запорожском фронте

    Силовики рассказали о сидевших в окопе с погибшими сослуживцами бойцах ВСУ

    В России оценили состояние переговоров о мире с Украиной

    Женщина пережила околосмертный опыт и назвала его волшебным

    В сети обсудили внешность 79-летнего Сильвестра Сталлоне на видео из спортзала

    Российский хоккейный вратарь устроил жесткую драку на матче НХЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok