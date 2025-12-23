Реклама

05:01, 23 декабря 2025

Названы железные признаки отменных любовников

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Психотерапевт Джиджи Энгл и сексолог Аннабель Найт назвали железные признаки отменных любовников. Их специалисты перечислили в беседе с изданием Metro.

По мнению Энгл, хорошим любовником можно считать того, для кого оргазм не становится единственной целью секса. «Великие любовники не гонятся за оргазмами, как будто это единственный способ добиться успеха в сексе», — отметила она. Другими признаками высокого мастерства в постели психотерапевт назвала умение замедлиться и проявить уважение к партнеру и его личным границам.

Найт добавила, что хороших любовников отличает способность вести диалог, действовать согласно договоренностям после этого, а также быть гибкими — улавливать напряжение, нерешительность, расслабление и энтузиазм и адаптироваться к ним без подробного объяснения.

Ранее секс-коуч Рич Юзвяк назвал ошибочным мнение, что секс без проникновения считается ненастоящим. Об этом он порассуждал в ответе на письмо мужчины, чья жена ни разу не испытывала оргазма от секса.

