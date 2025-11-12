Женщина решила поэкспериментировать в постели и вызвала у мужа отвращение

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет мужчине, у которого внезапно вызвали отвращение попытки жены поэкспериментировать с грязными словами в постели. Письмо читателя и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам автора письма, его жене около 50 лет, ему — около 60. У нее никогда не было оргазма от проникающего, мануального или орального секса, хотя она регулярно испытывает его, когда использует вибратор или произносит непристойности во время полового акта.

В ответ Юзвяк порекомендовал мужчине сосредоточиться на том, что заставляет его партнершу достигать оргазма и в это время мастурбировать самому. «Многие, похоже, считают секс ненастоящим, если не происходит проникновения пениса во влагалище. Я же просто хочу разубедить вас в этом мнении и призвать искать удовольствие там, где вы его находите, а не в соответствии с навязанными стандартами», — посоветовал он. Кроме того, коуч счел вполне нормальным рассказать жене о том, что ее грубые высказывания во время секса не всегда способствуют удовольствию.

Ранее Юзвяк дал совет паре, увлекающейся отложенным оргазмом и столкнувшейся с непредвиденной проблемой — мужчина не может достичь разрядки. Коуч отметил, что если оба партнера получают удовольствие от секса, несмотря на отсутствие оргазма, это действительно может не быть проблемой.