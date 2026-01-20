Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:29, 20 января 2026Забота о себе

Раскрыта самая популярная мужская фраза при расставании с партнершей

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: MDV Edwards / Shutterstock / Fotodom

Популярная TikTok-блогерша Констанс Ли Вен Мэй, известная в сети как @milkbredi, раскрыла самую расхожую мужскую фразу при расставании с партнершей. Ее наблюдением заинтересовалось издание Mirror.

По словам блогерши, фраза «Ты слишком хороша для меня», которую мужчина может сказать незадолго до разрыва, является не комплиментом, а способом снизить ожидания от отношений. Как правило, после этого идет сокращение числа свиданий и сообщений, долгие паузы в переписках. После таких слов женщина может остаться с разбитым сердцем, предупредила Ли Вен Мэй.

Материалы по теме:
«Он буквально силой заставил меня заняться жестким сексом» Российские журналистки массово рассказали о домогательствах и изнасилованиях. Это привело к скандалу
«Он буквально силой заставил меня заняться жестким сексом»Российские журналистки массово рассказали о домогательствах и изнасилованиях. Это привело к скандалу
14 июля 2020
«К такому нельзя подготовиться» Участники боевых действий в Донбассе о том, как война меняет людей
«К такому нельзя подготовиться»Участники боевых действий в Донбассе о том, как война меняет людей
16 марта 2022

Она добавила, что эта фраза постепенно заменила мужчинам другую — «Дело не в тебе, а во мне». «Когда кто-то говорит тебе, что он тебя не заслуживает и что ты слишком хороша для него, поверь ему. Нет, он не скромничает. Он знает, какие у него недостатки, и знает, какая ты замечательная. Говоря такое, он пытается снизить ваши ожидания от него, готовит вас к разочарованию», — объяснила она.

Ранее психолог Лариса Каравайцева рассказала о преимуществах отношений после 45 лет. Она утверждает, что в этом возрасте у человека кардинально меняются ожидания от партнера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп решил создать новую организацию вместо ООН. Почему Россия может отказаться от участия в ней?

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    В пещере нашли мумии живших столетия назад гепардов

    Пользователи сети назвали социопатами пассажиров самолетов за одно действие на борту

    Появились подробности о раздавленном танком российском школьнике

    Доходы России от подорожания золота оказались сопоставимы с замороженными активами

    Подростки под Москвой поздравили подругу с днем рождения и едва не сожгли ее

    Две страны закрыли страницу войны

    Россиянка нашла волосы в сырке из «Пятерочки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok