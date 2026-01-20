Реклама

Экономика
16:31, 20 января 2026

Россиян предупредили о популярной опасности для холодильников

Эксперт Пляшешник: Горячая кастрюля может сломать холодильник
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Lotus Design N Print / Unsplash

Помещение горячих кастрюль, сковородок и прочих нагретых емкостей в холодильник может сломать прибор и испортить хранящиеся в нем продукты. О популярной опасности для этого вида бытовой техники предупредил россиян старший преподаватель кафедры промышленной инженерии университета Росбиотех Павел Пляшешник, пишет «Газета.Ru».

Эксперт пояснил, что холодильник работает по принципу теплового насоса. Поэтому чем больше тепла поступит в холодильное отделение, тем больше придется его перекачать в окружающее пространство. На этом фоне быстро износится компрессор устройства, а также будет тратиться больше электроэнергии. Помимо этого, перепад температур рискует повредить стеклянные и пластиковые детали внутри холодильной камеры.

«Не менее важным фактором является нарушение температурного режима для хранящихся в холодильнике продуктов. Внесение большого количества тепловой энергии внутрь холодильной камеры приведет к росту температуры у всех продуктов, находящихся там, а это способствует быстрому увеличению бактерий, включая и болезнетворные», — рассказал Пляшешник.

Чтобы избежать опасности для техники и здоровья людей, специалист призвал охлаждать продукты до комнатной температуры, прежде чем убрать в холодильник.

Ранее россиян предупредили, что холодильники, микроволновки и другая бытовая техника могут спровоцировать пожар в доме, если в них есть поломки.

