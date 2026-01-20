Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками до 60 процентов

Авиакомпания Red Wings запустила распродажу билетов со скидками до 60 процентов

Российская авиакомпания Red Wings запустила распродажу билетов на тарифы туда-обратно. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Уточняется, что скидки в рамках акции достигают 60 процентов. Приобрести авиабилеты по выгодным ценам на рейсы, вылетающие с 26 января, можно с 20 по 22 января 2026 года.

Так, перелет из Сочи в Батуми, Грузия, стоит от 4 тысяч рублей, вылет туда из Москвы — от 15 тысяч, перелет из Минеральных Вод в Стамбул, Турция, — от 10 тысяч рублей. По России отправление из Ярославля в Санкт-Петербург будет стоить от 2 тысяч, из Нягани в Москву — от 3 тысяч, а из Казани в Екатеринбург от 5 тысяч рублей.

