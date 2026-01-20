Реклама

Путешествия
10:19, 20 января 2026

Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками до 60 процентов

Авиакомпания Red Wings запустила распродажу билетов со скидками до 60 процентов
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Виталий Катышкин / РИА Новости

Российская авиакомпания Red Wings запустила распродажу билетов на тарифы туда-обратно. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Уточняется, что скидки в рамках акции достигают 60 процентов. Приобрести авиабилеты по выгодным ценам на рейсы, вылетающие с 26 января, можно с 20 по 22 января 2026 года.

Так, перелет из Сочи в Батуми, Грузия, стоит от 4 тысяч рублей, вылет туда из Москвы — от 15 тысяч, перелет из Минеральных Вод в Стамбул, Турция, — от 10 тысяч рублей. По России отправление из Ярославля в Санкт-Петербург будет стоить от 2 тысяч, из Нягани в Москву — от 3 тысяч, а из Казани в Екатеринбург от 5 тысяч рублей.

Ранее были названы самые выгодные регионы России для отдыха парой в феврале. Лидером рейтинга стала Вологодская область. Трехдневный отпуск вдвоем там будет стоить от 6 тысяч рублей.

