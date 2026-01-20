Реклама

Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками на рейсы с января по март

Авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов со скидками до 20 процентов
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Российская авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов со скидками до 20 процентов. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

Акция распространяется на рейсы, вылетающие с 20 января по 28 марта 2026 года. Для активации скидки необходимо ввести промокод SUGROB при покупке билета. Так, стоимость тарифа «базовый» уменьшится на 15 процентов, а «выгодного» и «максимума» — на 20 процентов. Купить авиабилеты по выгодным ценам можно до 23:59 по московскому времени 22 января.

Ранее авиаперевозчик Red Wings запустил распродажу билетов со скидками до 60 процентов. Приобрести билеты можно с 20 по 22 января 2026 года.

