Российский тревел-блогер назвал отвратительное для иностранцев русское блюдо

Российский путешественник Алексей Кутовой назвал холодец русским блюдом, которое иностранцы считают отвратительным. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации объяснил, что в большинстве стран желе ассоциируется со сладким десертом — с клубникой, апельсином или виноградом. Поэтому их смущает холодец с кусками мяса внутри.

«Но одно дело, если в холодце отобранные кусочки мяса и совсем другое — свиные ножки, уши, хвосты, куриные лапки, кости. Все то, что в западной культуре считается непригодным в пищу и идет на корм собакам или выбрасывается», — объяснил Кутовой.

