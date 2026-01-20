Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:33, 20 января 2026Путешествия

Российский тревел-блогер назвал отвратительное для иностранцев русское блюдо

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Лисовская Наталья / Фотобанк Лори

Российский путешественник Алексей Кутовой назвал холодец русским блюдом, которое иностранцы считают отвратительным. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации объяснил, что в большинстве стран желе ассоциируется со сладким десертом — с клубникой, апельсином или виноградом. Поэтому их смущает холодец с кусками мяса внутри.

«Но одно дело, если в холодце отобранные кусочки мяса и совсем другое — свиные ножки, уши, хвосты, куриные лапки, кости. Все то, что в западной культуре считается непригодным в пищу и идет на корм собакам или выбрасывается», — объяснил Кутовой.

Ранее этот же блогер предостерег соотечественников от нескольких опасностей во Вьетнаме. В частности, автор публикации предупредил туристов о лихорадке денге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Молдавия выйдет из состава стран СНГ. С чем связано решение и какие потери уже понесла республика?

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Влияние гренландского вопроса на обсуждение украинских проблем в Европе оценили

    Раскрыта связь выпадения волос с опасными для жизни болезнями

    Российский тревел-блогер назвал отвратительное для иностранцев русское блюдо

    ВС России сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области

    Россиянам назвали лучшее время для продажи квартиры

    На юго-востоке Москвы произошла потасовка

    Трамп проигнорировал желание Зеленского встретиться в Давосе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok