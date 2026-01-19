Россиянин описал опасность во Вьетнаме фразой «некоторые уже не выкарабкиваются»

Российский путешественник Алексей Кутовой, который почти год жил во Вьетнаме, предостерег соотечественников от нескольких опасностях в этой стране Азии. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

В частности, автор публикации предупредил туристов, что во Вьетнаме каждый год более 90 тысяч человек заболевают лихорадкой денге, которая передается через укусы комаров. «Некоторые из этих людей уже не выкарабкиваются. Денге — это когда ломит все кости, температура под сорок держится неделю, а встать с кровати просто невозможно. Ее называют костоломной лихорадкой. Но самое отвратное, что если переболеешь один раз, второй раз может быть еще хуже», — такими фразами описал эту азиатскую опасность россиянин.

Кутовой также отметил, что во Вьетнаме путешественников поджидают и природные опасности. В сезон дождей улицы иногда превращаются в реки, и местные жители достают лодки, чтобы передвигаться по затопленным городам. А когда дожди льют несколько недель подряд, горы просто «сползают вниз»: тонны земли и камней обрушиваются на дороги, деревни и дома.

«Очень часто оползни накрывают автобусы с туристами на горных дорогах. К примеру, одна из опасных дорог соединяет Далат и Нячанг. Многие русские туристы ездят по ней на общественном транспорте или на скутерах», — констатировал блогер.

Кроме того, он рассказал о морских существах, встреча с которыми может обернуться большими неприятностями или даже закончиться летальным исходом. Самое опасное из них — медуза-оса, или кубомедуза. Яд ее настолько сильный, что может лишить человека жизни за несколько минут.

Другая опасная медуза — физалия, или португальский кораблик. Она выглядит как синий пузырь на поверхности воды. При прикосновении к ней можно получить ожог, который не заживет несколько недель.

«После любого шторма медуз может прибить к берегу целыми стаями. Самый верный способ определить, насколько опасно в море — пройтись по берегу и посмотреть, есть ли на песке выброшенные медузы», — посоветовал Кутовой.

В мае 2025 года во Вьетнаме португальский кораблик сжег веки российскому туристу и едва не лишил его зрения. Мужчина нырял под воду и почувствовал жжение в области глаз.