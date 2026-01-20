ВС РФ нанесли удар по позициям ВСУ у ставшего символом Русской весны Славянска

Россия атаковала позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ ставшего символом Русской весны города — Славянска в Донецкой народной республике. Об этом стало известно из отчета Министерства обороны.

Как рассказали журналистам в оборонном ведомстве, удар по объектам ВСУ в районе города нанесли бойцы группировки войск «Юг». Кроме того, Вооруженные силы России ударили по позициям близ населенных пунктов Кривая Лука, Куртовка, Степановка и Константиновка.

На этом направлении боевых действий Украина потеряли более 145 бойцов, а также несколько единиц западной военной техники — БТР Stryker и HMMWV, самоходную артустановку Paladin и станцию РЛС AN/ТPQ-50.

В 2014 году небольшой легковооруженный отряд ополченцев из непризнанных тогда Донецкой и Луганской народных республик и сочувствующих им бойцов вошел в Славянск и занял город. Ополченцы успешно отражали атаки ВСУ несмотря на применение Украиной тяжелой техники, и удерживали город с 12 апреля по 5 июля 2014 года. Оборона Славянска стала символом стойкости для пророссийски настроенных жителей республик и дала старт активным боевым действиям на востоке Украины.