05:05, 20 января 2026Мир

Трамп проигнорировал желание Зеленского встретиться в Давосе

Евгений Силаев
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп намеренно избегает встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на грядущем экономическом саммите в Давосе. На это обратило внимание издание Politico.

«Зеленский очень хочет личной встречи, а нежелание ее проводить исходит от Белого дома», — рассказал источник издания.

Отмечается, что на саммите планируется встреча лидеров стран-членов Коалиции желающих. Также представители Евросоюза намерены просить Трампа одобрить гарантии безопасности для Украины.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев высказал мнение, что Владимир Зеленский не хочет завершать конфликт, так как его окончание угрожает жизни политика. Эксперт полагает, что украинский лидер не стремится заканчивать конфликт, так как без войны он никому не нужен.

