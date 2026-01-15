Названы последствия окончания украинского конфликта для Зеленского

Политолог Журавлев: Окончание украинского конфликта угрожает жизни Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский не хочет завершать конфликт, так как его окончание угрожает жизни политика, считает политолог Дмитрий Журавлев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что его российский коллега Владимир Путин готов заключить сделку и завершить конфликт, а Зеленский — нет.

Журавлев полагает, что украинский лидер не стремится заканчивать конфликт, так как без войны он никому не нужен.

«Сейчас он главный распределяющий кредитов, строго говоря, без которого нельзя обойтись, потому что хотя бы имитация легитимности должна быть для передачи денег. Он всем нужен, по крайней мере, как временная мера», — высказался политолог.

Если бы Европа и США смогли договориться, то они бы заменили Зеленского, убежден собеседник «Ленты.ру».

«Если война закончится, то Зеленский никому не нужен, потому что американцы потребуют выборов, выборы Зеленский не выиграет, и тут же как обычно на Украине начнут вспоминать, сколько он украл, когда, у кого и куда дел. Это в сегодняшней очень нервной обстановке может кончиться не только тем, что, как у [бывшего главы Украины Петра] Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, — прим. «Ленты.ру»), деньги отберут, могут и голову открутить. Поэтому война для него равносильна жизни», — поделился эксперт.

До этого Трамп признал, что США зарабатывают благодаря конфликту на Украине. Также глава Белого дома вновь заявил, что прилагает все усилия для разрешения кризисной ситуации исключительно с целью спасения жизней.

