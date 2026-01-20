Реклама

01:02, 20 января 2026

В Дании придумали способ убедить Трампа не вводить пошлины

Глава МИД Дании Расмуссен: Трамп не введет пошлины, если ЕС даст сильный ответ
Александра Синицына
Фото: Emil Nicolai Helms / Reuters

Существует способ убедить президента США Дональда Трампа не вводить пошлины против европейских стран за участие в военных учениях в Гренландии. Об этом завил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен в своем выступлении, которое опубликовала телерадиокомпания DR.

По его словам, если государства Европы покажут Трампу, что он не может с помощью угроз установить контроль над островом, то никакие американские пошлины введены не будут.

«Пока что никаких пошлин нет. До 1 февраля еще далеко. И введение этих пошлин зависит от того, сможем ли мы вместе показать: "Вы не можете принуждать к этому угрозами"», — заявил датский министр иностранных дел.

Расмуссен подчеркнул, что Европа должна дать Вашингтону сильный ответ, в противном случае она подаст сигнал о своей слабости.

Ранее стало известно, что Евросоюз готовится к принятию «самых решительных мер» против Соединенных Штатов, чтобы удержать американского президента от попыток захватить контроль над Гренландией.

